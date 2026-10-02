Nuevas sanciones de Estados Unidos ya impactan al sector privado cubano

La intención de estas acciones es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar las transformaciones económicas y sociales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles en su cuenta oficial de Facebook las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra el sector privado con la única intención de provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar las transformaciones económicas y sociales.

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Según las medidas, a partir de su entrada en vigor este 30 de septiembre, los bancos sujetos a la jurisdicción estadounidense tendrán prohibidas las transacciones bancarias denominadas ‘U-Turn’, se elimina la autorización a bancos de Estados Unidos mantener cuentas a nombre de cubanos emprendedores del sector privado y se cancelan los permisos para viajes a reuniones o conferencias en Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro limita igualmente el alcance de la autorización para instituciones académicas estadounidenses y su profesorado, personal y estudiantes en cuanto a determinadas transacciones relacionadas con el sector educativo que involucren a Cuba.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta en X, expresó que «con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso».