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Nuevas sanciones de Estados Unidos ya impactan al sector privado cubano

Tomado de Cubahora

La intención de estas acciones es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar las transformaciones económicas y sociales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles en su cuenta oficial de Facebook las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el gobierno de Estados Unidos contra el sector privado con la única intención de provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar las transformaciones económicas y sociales.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMDiazCanelB%2Fposts%2Fpfbid027Cbnz7F7hoytCra1Uoi4FosRqbjHQpvzRSpXsv1sn2qNrtcygN7f5AD9ihBoKBRzl&show_text=true&width=500

Según las medidas, a partir de su entrada en vigor este 30 de septiembre, los bancos sujetos a la jurisdicción estadounidense tendrán prohibidas las transacciones bancarias denominadas ‘U-Turn’, se elimina la autorización a bancos de Estados Unidos mantener cuentas a nombre de cubanos emprendedores del sector privado y se cancelan los permisos para viajes a reuniones o conferencias en Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro limita igualmente el alcance de la autorización para instituciones académicas estadounidenses y su profesorado, personal y estudiantes en cuanto a determinadas transacciones relacionadas con el sector educativo que involucren a Cuba.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta en X, expresó que «con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso».

El gobierno de EEUU emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano.

Entre ellas, eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos.

También, se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas de Cuba realicen… pic.twitter.com/wTbq5uNpX1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 29, 2026

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