Cuba denunciará daños del bloqueo en XXI Foro de Sociedad Civil

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) celebrará el próximo día 24 el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, política que viola derechos humanos fundamentales y obstaculiza hoy el desarrollo del país.

Bajo el tema “El devastador impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en las organizaciones y otros actores de la sociedad civil cubana”, el encuentro busca profundizar en las consecuencias humanas, sociales y económicas que el cerco estadounidense ha generado sobre la vida cotidiana de los cubanos.

Este foro forma parte de una serie de actividades que la sociedad civil cubana desarrolla anualmente en torno a la votación en la Asamblea General de la ONU de la resolución contra el bloqueo, y tiene como objetivo consolidar un espacio de reflexión, denuncia y movilización.

Según datos oficiales, desde el primero de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el cerco económico causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 7 mil 556,1 millones.

Las pérdidas históricas de la nación caribeña en más de seis décadas de bloqueo se sitúan en 170 mil 677 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro en dos billones 103 mil millones de dólares.

Al presentar en septiembre un nuevo informe sobre las afectaciones provocadas por el bloqueo, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que el impacto psicológico de la política hostil de la administración estadounidense en las familias cubanas es imposible de cuantificar.

«Más del 80 por ciento de las cubanas y cubanos nacieron después del comienzo del bloqueo; las consecuencias de esta política se evidencian dramáticamente en las carencias que enfrenta nuestra población», subrayó. «Esta realidad es innegable, es tangible», remarcó.