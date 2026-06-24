Ramiro en todas partes (+Fotos)

Además de sus méritos en la Historia de Cuba, el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez hizo importantes aportes a proyectos de las esferas económico y social del país

El domingo 21 de junio de 2016, un comunicado de la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno de la República de Cuba expresó el profundo dolor ante el fallecimiento del histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

La nota acentuó con toda intención el calificativo de “histórico” para el querido combatiente, que ganó por mérito propio, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, un escaño de honor en los principales acontecimientos del proceso revolucionario cubano.

Ramiro Valdés Menéndez fue asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo Jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che en la batalla de Santa Clara.

Después de 1959 su liderazgo y entereza estuvieron al servicio del pueblo, en múltiples proyectos puestos en marcha con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación y el bienestar de las personas.

Ramiro Valdés junto a Fidel, Raúl, Almeida y Ciro Redondo, en la Sierra Maestra. Foto: Archivo de Granma

Ramiro Valdés en el recibimiento de los restos del Che. Foto: Juvenal Balán/ Granma

Ramiro Valdés junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Foto: Archivo de Granma

Ramiro Valdés Menéndez en la primera planta productora de cemento de bajo carbono (LC3). Foto: Freddy Pérez Cabrera/ Granma

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez visita la provincia de Granma, interesado por las comunidades vulnerables y sus vías de desarrollo para elevar la calidad de vida de la población. Foto: Jorge Luis Ríos/ La Demajagua

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez habla a una niña durante un conversatorio en el Centro Fidel Castro Ruz. Foto: Juvenal Balán/ Granma

Datos sobre el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

El compañero Ramiro nació en Artemisa el 28 de abril de 1932. De origen muy humilde, con la guía de su madre, quien fue cespedista y martiana, supo encarar las dificultades del sistema capitalista y formarse en los más altos valores patrióticos.

Siendo muy joven laboró como aprendiz de liniero y combatió las injusticias contra los trabajadores eléctricos. El Golpe de Estado de 1952 lo sorprendió en las plantaciones de un central azucarero, en el que realizaba tiros de caña. Rápidamente se sumó a la lucha contra la tiranía batistiana, bajo la guía de Fidel, y junto a otros jóvenes artemiseños que, como él, participaron en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953.

Desde entonces, estuvo en la primera línea de combate al lado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, hacia quienes manifestó una infinita admiración, lealtad y fidelidad a toda prueba en las luchas por una Cuba mejor.

Fue esa siempre la postura inclaudicable del asaltante del Moncada, del prisionero político en Isla de Pinos, del revolucionario exiliado en México, del expedicionario del Granma, y del segundo jefe de la columna No. 8 al mando del Comandante Ernesto Che Guevara.

Luego del Primero de Enero de 1959, al que arribó con los grados de Comandante, obtenidos desde los primeros momentos de la lucha en la Sierra, Ramiro Valdés destacó por sus cualidades como jefe militar y dirigente revolucionario que cumplió numerosas y elevadas responsabilidades, entre las que destacan las de Segundo jefe de la Cabaña, Jefe Militar en la región central y jefe de los órganos de la Seguridad del Estado en tiempos tan definitorios como los de la invasión mercenaria por Playa Girón.

Fue ministro del Interior, viceministro primero de las FAR, ayudante del Comandante en Jefe, Presidente del Grupo Industrial para la Electrónica del SIME, ministro de la Informática y las Comunicaciones, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y vice primer ministro, responsabilidad que ocupaba al momento de su deceso. Fue miembro fundador del Comité Central del Partido y de su Buró Político, y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cumplió importantes misiones de carácter oficial, político y económico, como la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos del Che y sus compañeros en Bolivia.

Por sus relevantes méritos recibió múltiples órdenes y condecoraciones.