martes, diciembre 23, 2025
Regresan linieros villaclareños de ETECSA tras apoyar recuperación del oriente cubano (+Fotos)

Tomado de CMHW

Luego de restaurar toda la infraestructura que garantiza las comunicaciones en el Segundo Frente Oriental, y haber tenido el privilegio de estar en el Mausoleo que atesora gran parte de la historia de los bravos hombres y mujeres del Oriente del país, fueron recibidos en Villa Clara, los linieros, operarios de cables, choferes y técnicos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que con las mangas al codo, hicieron hasta lo imposible por borrar las huellas del huracán.

Roberto Pérez Morales, director de la División Territorial de ETECSA en Villa Clara, en declaraciones a nuestra emisora habló del lado más humano de la noticia.Regresan linieros villaclareños de ETECSA tras apoyar recuperación del oriente cubano

Así, fueron reconocidos hoy en Villa Clara esos hombres y mujeres de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, que tras el paso del huracán Melissa por el Oriente del país, volvieron a levantar esperanzas, con esa fé inquebrantable en la victoria que caracteriza a los cubanos y cubanas.Regresan linieros villaclareños de ETECSA tras apoyar recuperación del oriente cubano

