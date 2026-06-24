Inaugurado en Caibarién puesto de mando del Verano 2026

En Caibarién quedó inaugurado el Puesto de Mando del verano “Con mi gente 2026”, con la presencia de trabajadores del INDER y directivos de la institución, quienes tendrán la responsabilidad de llevar las actividades recreativas y deportivas a cada comunidad del territorio durante la etapa estival.

Este verano en la Villa Blanca estará dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y también se celebrarán fechas significativas como el Día de los Niños, el aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, y el cierre oficial del verano.

Asimismo, el próximo 27 de junio se inaugurarán los Juegos Deportivos Escolares, con la participación de 14 disciplinas y diversas opciones de recreación, opción de competencias, ante la imposibilidad de poder realizar los juegos escolares nacionales de alto rendimiento por la difícil situación económica que atraviesa el país.

Con estas iniciativas, Caibarién se prepara para vivir un verano lleno de actividades, donde se espera que la comunidad sea la protagonista de cada jornada.

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