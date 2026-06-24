Premian festival de música Manuel Corona

Luego de dos días de competencia en el Festival de creación de música «Manuel Corona» de Caibarién, fueron entregado menciones y premios del evento.

Durante los días de Festival en el Malecón de Caibarién, el público además de escuchar los once temas del evento, también disfrutaron de la actuación especial de las alumnas de ballet de la promotora de la manifestación Caridad Valdéz García y las interpretaciones del artista profesional Carlos Jiménez.

En interpretación el jurado entregó mención a Odaisy Cigarreta Rodríguez, tercer premio a Melissa Cartes González, el segundo correspondió a Marielis Martínez Ojito y se alzó en el primer lugar la vitoreada Melissa Montes de Oca con la obra Esposo Mío de Ailin y Leonai Hernández, además el más popular del evento.

Los premios de composición fueron precedido por las menciones al remediano Ernesto Tavío Vegamuros y su tema Imagino y también para Mercedes Rodríguez Tejeda con la obra Dudas.

El tercer puesto en composición se otorgó a Ailín Hernández y Leonai Hernández por el tema Esposo mío, el segundo lo obtuvo Mercedes Rodríguez Tejeda y la obra Parroquia de pescadores y el primer premio fue concedido a la canción Entre dos Entre dos de Blanca Rodríguez Chávez.

Concluyó el mayor homenaje de los caibarienenses a su bardo, el Festival que lleva su nombre, con la convocatoria a una nueva cita en el 2028.

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