Periodistas en la «Carlos Coello»

Materializan trabajadores de la prensa de Caibarién gratificante encuentro con el colectivo de la escuela especial Carlos Coello

Interesante encuentro con el colectivo de la Escuela Especial «Carlos Coello» de Caibarién, materializaron los periodistas y comunicadores de los medios de la localidad en el cierre de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana.

Los profesionales de la información en la Villa Blanca constataron la dedicación y entrega del colectivo a su misión de enseñar y educar estudiantes con características diversas y el afán de cada uno de ellos por crear las mejores condiciones en el Centro para los internos y seminternos.

En el recorrido por las diferentes áreas y aulas, la dirección y equipo de Centro de Diagnóstico y orientación (CDO), mostraron con orgullo la Sala de Historia, única en una escuela de este tipo en la provincia, con especificidades propias para el aprendizaje de los alumnos, , su comportamiento y atención en las aulas, diferenciadas en algunos casos y otros espacios que inciden en el desarrollo inclusivo de los educandos.

Durante el encuentro, los periodistas se interesaron por las estrategias ante la situación electroenergética y la alimentación, además de la inserción de los muchachos a la vida social al concluir sus estudios en el centro, los directivos explicaron acerca del apoyo incondicional de varios actores de la comunidad asociados al desarrollo económico del municipio que aportan a los procesos constructivos, al alumbrado de la casa donde se encuentran los internos, recursos alimentarios y el paso por la escuela y práctica en lugares donde pueden aprender algún oficio.

Acompañó a los trabajadores de la prensa en este recorrido el combatiente de la Revolución cubana Enel Marichal que resaltó la labor del personal de la escuela en el proceso educativo y de disciplina.

Imagen: tomada del muro de Facebook de Freddy Espinosa Martínez