Inició vacunación contra paperas, rubiola y sarampión a niños de diez años

Como parte del programa nacional de vacunación inició en Caibarién la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna PRS a niños de diez años de edad.

Se trata de un inmunógeno que protege contra la Rubiola, Paperas y Sarampión y se aplica un refuerzo pues esta es la que reciben los pequeños al cumplir uno y seis años de edad.

En el pasado 2025 la Organización Mundial de la Salud reportó un aumento de casos sospechosos y confirmados de sarampión a nivel de las Américas, por eso el Ministerio de Salud cubano decide reforzar el nivel inmunitario contra estas enfermedades y se cuenta con las dosis necesarias.

La aplicación de esta de la vacuna incluida en el esquema nacional será en las escuelas primarias, entre los meses de marzo y abril, lo aseguró en su información la doctora Isabel Doriley González Robles, jefa del programa de vacunación en Caibarién.

Los niños que no la reciban en su escuela por cualquier motivo, podrán recibirla luego en el vacunatorio del policlínico del área de salud a la cual pertenece, la recuperación habitual que siempre programan los ejecutores del sistema de la medicina local para que no quede un pequeño sin inmunizarse.

Imagen: tomada de Cubadebate.