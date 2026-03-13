Directores de elenco finalmente serán reconocidos en los Óscar

Después de casi un siglo de historia, los Óscar premiarán por primera vez el domingo a estos profesionales, por lo general mujeres

Cuando una película te atrapa, a menudo es por la química entre los actores. Y esto es gracias a los directores de elenco, que ahora serán reconocidos por la Academia con su propia estatuilla.

Después de casi un siglo de historia, los Óscar premiarán por primera vez el domingo a estos profesionales, por lo general mujeres, responsables en gran medida por la alquimia que ocurre en el set.

«Estoy realmente muy feliz por todos nosotros», dijo a AFP Nina Gold, nominada a su trabajo por «Hamnet», sobre la tragedia familiar de Shakespeare.

«Espero que la gente vea que el casting es una labor realmente creativa», agregó esta directora de elenco británica con más de 30 años de experiencia.

Gold sabe que su trabajo se refleja en la actuación de otras personas y eso es en cierto modo difícil de evaluar.

Pero la selección del elenco es crucial para el éxito de una película, así como el guión o el vestuario, rubros que cada año reciben honores en los Óscar.

Para «Hamnet», Gold no sólo sugirió a Jessie Buckley (favorita para llevarse un Óscar a mejor actriz) para interpretar a Agnes, la esposa de William Shakespeare, atormentada por la muerte de su hijo.

También se aseguró de que Paul Mescal, quien interpreta al dramaturgo, fuese un par ideal para Buckley, organizando lecturas del guión para chequear su compatibilidad.

«Lo que hace bueno a un director de casting es esa especie de intuición para no sólo ver el talento de alguien, sino orquestar la química de una película, cómo las cosas se encajan», dijo Juliet Taylor, quien recibió un Óscar honorario por su trayectoria de vida (sólo dos de estos profesionales han ganado tal distinción).

«Ser un terapeuta»

El director de casting es una de las principales fuerzas creativas en la génesis de una película, dijo Taylor, de 80 años, quien fue socia clave de Woody Allen y también trabajó en clásicos como «El exorcista» y «Taxi Driver».

Ella fue responsable por conseguirle sus primeros papeles a Meryl Streep y a Joaquin Phoenix, luego ganadores del Óscar.

A partir de la lectura del guión, el encargado de elenco debe captar la visión artística del cineasta y sugerir los mejores actores para ejecutarla.

«Es un poco como ser un terapeuta. Tienes que aprender a realmente apreciar a las personas por lo que son, te gusten o no», dijo Taylor, riéndose.

Estos profesionales se apoyan en su extenso conocimiento del cine y del teatro, y realizan audiciones en persona y video.

El brasileño Gabriel Domingues, nominado este año por su trabajo en «El agente secreto», eligió a varios actores desconocidos para reproducir el Brasil de los años 1970 bajo la dictadura militar.

Y a veces los directores encuentran a su talento en la calle.

Así fue como Cassandra Kulukundis, nominada por «Una batalla tras otra», reclutó extras para interpretar inmigrantes en la cinta de Paul Thomas Anderson.

Las posibilidades se multiplicaron con la llegada de internet, dijo Francine Maisler, favorita al Óscar por el casting de «Pecadores».

El director Ryan Coogler le dijo que quería una película «muy personal», y que el personaje Sammie, el joven músico que conduce la trama, tenía una importancia especial.

Maisler abrió una convocatoria mundial que culminó con la elección de Miles Caton, un músico de Nueva York que estaba en gira con H.E.R.

«Era innegable lo especial que era», dijo Maisler.

Alternativas

Para Maisler, que ha trabajado con figuras como Denis Villeneuve, Greta Gerwig y Alejandro González Iñárritu, es fundamental que un director de elenco pueda guiar de forma sutil a un cineasta hacia su objetivo.

Pero si el cineasta no está de acuerdo con un actor, se trata de proponer alternativas sin herir susceptibilidades, en interés de la película, sostiene Maisler.

Este delicado trabajo en equipo adquirió una dimensión artística en la década de 1960 gracias a pioneros como Marion Dougherty, quien descubrió a James Dean y Dustin Hoffman, y fue mentora de Taylor.

Antes de Dougherty, el casting era visto básicamente como un trabajo de secretaria.

Pero a partir de ahí «muchas mujeres entraron en la profesión», cuenta Taylor.

«Tal vez es por eso que no fue bien remunerado ni reconocido por mucho tiempo», afirma.