Dietas IA: el oscuro riesgo de pedirle a ChatGPT que te haga adelgazar

La postura científica internacional es clara: la IA es una herramienta brillante para manejar grandes volúmenes de datos bajo supervisión profesional

Todo empieza frente a una pantalla con un prompt que parece inofensivo: “ChatGPT, hazme una dieta para adelgazar”. Lo que los filtros de Instagram y TikTok venden como un camino rápido hacia el ideal físico, la ciencia acaba de desenmascararlo como una ruleta rusa para el cuerpo humano.

Los adolescentes han convertido a la inteligencia artificial en su nutricionista de cabecera. Sin consultar antecedentes médicos ni pisar un consultorio, delegaron su metabolismo a un algoritmo. La respuesta clínica a esta moda global llegó a través de la revista Frontiers in Nutrition, y los resultados son alarmantes.



Un algoritmo que te mata de hambre

Para medir el impacto real, la Universidad Atlas de Estambul puso a trabajar a gigantes como Gemini, Bing Chat y ChatGPT. El equipo investigador les exigió crear 60 planes de alimentación diseñados específicamente para jóvenes de 15 años. El fracaso de las máquinas fue rotundo.

Lejos de ofrecer bienestar, las dietas arrojaron una restricción calórica extrema: faltaban casi 700 calorías diarias respecto a las guías médicas internacionales. Además, el menú virtual desató un caos de macronutrientes al eliminar carbohidratos esenciales y saturar los platos con grasas y proteínas.

“Nuestros hallazgos muestran que las recomendaciones dietéticas basadas en IA no son apropiadas sin supervisión profesional”, confesó la doctora Ayşe Betül Bilen, autora principal del estudio, citada por medios internacionales.



El alto costo de la moda «fitness» virtual

El cuerpo adolescente no es una máquina que solo quema energía; está en plena construcción. Según la investigadora de la Universidad de Murcia, Natalia Lates, seguir a ciegas estas dietas desequilibradas pone en juego desde la estatura final hasta la fortaleza del esqueleto.

Los estragos físicos más graves que advierte la evidencia científica incluyen:

Huesos frágiles: La falta de ingesta energética, calcio y vitamina D compromete el desarrollo, detonando casos de osteoporosis prematura y fracturas en la adultez.



Colapso renal: Ese exceso de proteínas que la IA asocia erróneamente con la onda fitness, altera el pH sanguíneo y sobrecarga peligrosamente los riñones.



Debilitamiento estructural: Prescribir grasas saturadas indiscriminadamente derrumba la densidad mineral ósea de los jóvenes.

La peligrosa «ilusión de precisión»

Los textos que escupen los chatbots suenan convincentes y perfectos, pero son ciegos a la realidad del paciente. Esta es la famosa «ilusión de precisión» que denuncian los expertos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).

Marisa Armeno, coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad Infantil de la SAN, es tajante. Si bien la IA organiza datos rápido, jamás podrá reemplazar el razonamiento clínico humano. “La nutrición médica no consiste solo en calcular calorías; implica integrar crecimiento, enfermedades asociadas, contexto familiar, cultura alimentaria y evolución clínica”, puntualizó la especialista.

La postura científica internacional es clara: la IA es una herramienta brillante para manejar grandes volúmenes de datos bajo supervisión profesional. Pero cuando se trata de la salud mental y física de un adolescente enfrentando la pubertad, la tecnología puede sugerir, pero la decisión médica final es, y seguirá siendo, estrictamente humana.