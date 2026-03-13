Periodistas, ¿cuál es la pregunta correcta?

¿Y si la ONU declarara el Día de Hacer Preguntas en honor a Einstein?

La actual generación que habita en el planeta ha crecido conmemorando días internacionales de algo desde 1948, en que la ONU estableció celebrar cada 24 de octubre la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945.

Desde esa fecha, la ONU ha creado más de 180 días internacionales por decretos oficiales que se aprueban tras recorrer una cantidad de trámites burocráticos que incluyen formalidades en cada una de sus oficinas.

El 1 de marzo es Día de Pastos Marinos y Cero Discriminación, 3 Vida Silvestre, 5 Desarme y No Proliferación, 8 de la Mujer, 10 las Juezas, 15 Contra Islamofobia, 20 Felicidad, 21 Bosques, 21 Contra Discriminación Racial, 22 Agua y 23 Meteorológico Mundial.

Sin embargo, en el tercer mes del año hay un día internacional sin reconocimiento oficial, nacido del interés popular y que por ello no cuenta con el respaldo divulgativo de instituciones a nivel mundial, aunque debiera tenerlo.

El Día de Hacer Preguntas no existe por decreto oficial ni está rodeado de formalidades, pero forma parte de realidades cotidianas, a pesar de que la ONU no lo incluye en sus propósitos dirigidos a sensibilizar sobre su valor o problemáticas.

Hasta lo más común tiene su día, pero el cuestionamiento einsteiniano queda entre quienes insistimos en que ese cumpleaños debe ser fecha simbólica para celebrar el Día de la Pregunta, que existe de hecho, aunque no de derecho.

Establecer el Día Internacional de Hacer Preguntas o de Hacerse Preguntas no solo sería un honor a Einstein, sino haría visible lo importante que es no dejar de hacerse preguntas, pues la curiosidad tiene su propia razón de existir, como dijo el genio.

Aunque no reconocía tener talentos especiales, sino solo ser apasionadamente curioso, lo cierto es que debiera estudiarse su filosofía sobre lo que él haría si le dieran solo una hora para resolver un problema del que dependiera su vida.

Aseguraba Einstein que en esos escasos 60 minutos le dedicaría la mayor parte del tiempo a encontrar la pregunta adecuada, porque una vez hallada y formulada correctamente, la solución sería relativamente rápida.

Esa sería una manera de promover la curiosidad, el pensamiento crítico y la reflexión, pues para él preguntar, cuestionar y afinar la pregunta era casi más importante que acumular respuestas.

Hay muchos casos en que una mala pregunta lleva a conclusiones equivocadas, decisiones dañinas o no conseguir lo deseado y conveniente, como ocurre cada vez más con el uso generalizado de la inteligencia artificial.

El tema de preguntar es tan amplio como la cantidad de interrogantes que en el mundo actual superan con creces el número de respuestas, por lo cual esta nota es otro clamor a la ONU para que instituya el Día Internacional de Hacer Preguntas.

Como este sábado 14 de marzo es Día de la Prensa Cubana, sirvan estas líneas para reflexionar que quienes trabajamos en los medios digitales o tradicionales —en soporte de papel, la palabra hablada, la imagen o el sonido— buscamos las preguntas clave.

No se trata solo de interrogantes para entrevistados, sino también formular las que guiarán la intencionalidad y el pensamiento en cada espacio físico —medido en picas o pulgadas, minutos de radio o televisión— o en el inconmensurable ciberespacio.