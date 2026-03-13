Calle Quinta se corona campeón del torneo municipal de fútbol “Riqui Riqui In Memorian”

El equipo Calle Quinta se alzó con el título de la Copa de Fútbol Interbarrios “Riqui Riqui In Memorian”, disputada en Caibarién con la participación de seis conjuntos. En la gran final, los campeones derrotaron con autoridad a Puerto Arturo por marcador de 4-0, en un partido que dejó clara la superioridad de los vencedores.

La figura del encuentro fue Lisbel Moya, quien firmó un hat-trick: uno en la primera mitad y dos más en el complemento. La goleada fue completada por Lázaro Duquesne, mientras que el portero de Calle 5ta también se destacó al detener un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido.

En la disputa por el tercer lugar, Remedios venció al Reparto Pilar en tanda de penales, luego de igualar a dos goles en el tiempo reglamentario.

El torneo se caracterizó por la gran participación de equipos y aficionados, consolidándose como un espacio de desarrollo para el fútbol en Caibarién. La organización y el entusiasmo mostrado confirman que este deporte sigue creciendo en todas las categorías.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.