Actividad de la Uneac con estudiantes y profesores del Instituto Politécnico de los Servicios Lisandro Sánchez Nieto

La brigada artística «Marcos Urbay Serafín», del Comité Municipal de la Uneac en Caibarién, se presentó este jueves, 5 de marzo, en el Centro Recreativo Cultural Las Ruinas, ante los estudiantes y profesores del Instituto Politécnico de los Servicios Lisandro Sánchez Nieto.

Con el tema: La ciudad que habito, se promovió la obra de pintores y poetas locales, en un acercamiento de los valores artísticos y literarios de vanguardia a los más jóvenes caibarienenses que, por demás, se forman para la atención al turismo.

Texto e imagen: tomados del perfil de Facebook de CMHS Radio Caibarién.(Con información de Raisa Guevara García)