Ratifican mujeres cubanas su compromiso con la Patria

La Habana, 27 abr (ACN) Al grito de ¡Viva la Revolución! ¡Abajo el bloqueo!, federadas de la comunidad capitalina conocida como “La Genética”, ubicada en el municipio Playa, reafirmaron hoy su decisión de continuar la defensa del país, mediante su firma por la Patria.

Durante el acto, la doctora Dayli Remón del Risco dió lectura a la declaración de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la cual de acuerdo a sus palabras, resalta que las mujeres cubanas plasman su firma por la paz, y lo hacen desde la historia que han sostenido con sus manos.

En representación de las federadas, Remón del Risco señaló que el compromiso con la Revolución no es retórico ni circunstancial, sino que está fundamentado en la entrega de quienes han dado su vida por la libertad.

Destacó que, como continuadoras de la obra de Vilma Espín y Mariana Grajales, siempre estarán dispuestas a defender las conquistas y dignidad del país al costo que sea necesario, porque las mujeres cubanas jamás han retrocedido ante la injusticia.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Liudis García Hernández, investigadora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y secretaria de la FMC de un bloque de la comunidad, expresó que como cubanos, es necesario alzar la voz en favor de la soberanía, en los momentos actuales donde el imperialismo incrementa su hostilidad contra la nación.

Como mujer de ciencia, García Hernández denunció las afectaciones que provoca el bloqueo estadounidense impuesto a la Isla, en ese campo, el cual, según sus palabras, impide el desarrollo científico a plenitud, elemento indispensable para brindar una mejor calidad de vida a la población.

Ania Cabrales, miembro del secretario de una delegación de la FMC en el barrio, comentó a la ACN que en cualquier escenario, las cubanas siempre dan su aporte a la Revolución y que en el contexto actual, es necesario seguir haciendo por Cuba.

Agregó que firmar por la Patria es respaldar un proceso político que siempre ha velado por los derechos de la mujer y la ha visto como un pilar dentro de la transformación de la sociedad.

Este encuentro que, además de las federadas, también contó con la participación de los vecinos del lugar, fue encabezado por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, miembros de esta estructura a nivel nacional, provincial y municipal, entre otras organizaciones políticas y de masas.