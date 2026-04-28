martes, abril 28, 2026
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De alegría Patria se desbordará la plaza del Che este Primero de Mayo

Tomado de CMHW

Trabajadores del Comercio la Gastronomía y los Servicios protagonizaron el inicio de la convocatoria multitudinaria a participar este Primero de Mayo en la villaclareña Plaza del Che.

La Patria se defiende, dijo Inés Pérez, en nombre del pueblo que volverá a tomar comunidades, parques, plazas y avenidas en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro. 

En cada fragmento de esta tierra libre se escuchará firme el canto rebelde de las cubanas y cubanos en defensa de la paz y la soberanía, expresaron los presentes en el acto de reafirmación revolucionaria, presidido por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas.

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