Proyecto de realizador audiovisual santaclareño nominado a Cubadisco 2026

Nació hace 3 años como experimento personal para realzar los valiosos instrumentistas del patio y ha sorprendido a su creador al ser incluido en el nuevo apartado En redes, en el certamen del disco cubano.

El proyecto en redes «IMS Impro Music Solos«, del realizador Raúl Ernesto Gutiérrez ( El Yuca), ha sido nominado a Cubadisco 2026.

Dijo en exclusiva a la radio que es un proyecto audiovisual experimental interactivo que consiste en poner un reto de improvisación a un músico; casi siempre experimentado en el jazz, la timba o la música popular bailable. Que la imagen sea cinematográfica, un lugar bonito donde pueda controlar el sonido, pero ubica en la escena con toda intención los micrófonos para confirmar la veracidad de la toma.

Argumentó que en cada capítulo hace una caracterización del músico y el instrumento.También agradece a todos los protagonistas que han hecho posible cada episodio (que ya suman 51), distinguido por la diversidad. Aunque se han interesado algunos extranjeros de visita en la isla intenta priorizar a los músicos cubanos: jóvenes, mayores, negros y blancos, mujeres y hombres; desde el recién graduado hasta el de más experiencia. Y citó a Wilfredito Rodríguez, que hace blues, Maikel Elizarde con el tres, Pututi en la percusión, Zaballa con las flautas dulces, Oscarito Cruz el multintrumentista, y otros defensores del heavy metal, del jazz.

Ha tenido que aprender constantemente para este proyecto musical, precisa el reconocido realizador de documentales. No tiene un día fijo para publicar, porque depende de las posibilidades propias y de los artistas. Utiliza su equipamiento, su bicicleta, mochila a la espalda, financiamiento propio, y el más puro amor al arte han hecho posible el medio centenar de entregas en redes, que no creó sino para darse el gusto como artista y admirador de la música, subraya, pero siente como un examen de «pase de nivel» la sorpresiva nominación a Cubadisco 2026.