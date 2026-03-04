Camino al Clásico: Cuba cae ante los Reales de Kansas City

La Habana, 3 mar (ACN) El equipo Cuba de béisbol que se prepara para intervenir en el VI Clásico Mundial cayó hoy 4-0 ante los Reales de Kansas City, en el primero de dos partidos que jugará en tierras estadounidenses con equipos de Grandes Ligas.

Sobre la grama del Surprise Stadium, en la ciudad de Arizona, los antillanos no pudieron descifrar los lanzamientos de los lanzadores contrarios al conectar apenas seis sencillos —dos de ellos de Roel Santos—, y tomarse seis ponches.

El diestro Ryan Bergert caminó una ruta de tres episodios sin permitir hits y con cuatro abanicados a sus récords, mientras un desfile de cinco rescatistas se encargó de silenciar los maderos caribeños.

Por Cuba abrió el desafío el joven Denny Larrondo, exmiembro de la franquicia de los Diamondbacks, quien en un par de capítulos soportó tres anotaciones y cinco indiscutibles, uno de ellos cuadrangular de Michael Massey.

Yariel Rodríguez y Enmanuel Chapman mantuvieron cerradas las puertas del plato, hasta que en el sexto acto Darién Nuñez aceptó otra por un doble robo demorado con corredores en las esquinas.

Pedro Santos y Raidel Martínez colgaron las dos últimas argollas en la pizarra, pero la reacción ofensiva de su tropa nunca llegó.

Mañana, la escuadra cubana se enfrentará a los Rojos de Cincinnati en el Goodyear Ballpark de esa misma urbe, antes de partir a Puerto Rico para debutar el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo en territorio puertorriqueño, Estados Unidos y Japón.

En otros partidos de esta jornada, Israel venció 1-0 a los Marlins de Miami, Países Bajos 8-5 a los Orioles de Baltimore, y los otros equipos que participarán en el evento mundialista cedieron ante los de la Gran Carpa.

Piratas de Pittsburgh derrotó 7-1 a Colombia, Azulejos de Toronto 10-7 a Canadá, Mets de Nueva York 6-3 a Nicaragua y Yankees de Nueva York noqueó 11-1 a Panamá.