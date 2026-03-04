Alerta Fincimex sobre noticias falsas en redes sociales

La Habana, 3 mar (ACN) La Financiera CIMEX S.A. (Fincimex) alertó sobre la circulación en redes sociales de noticias falsas que utilizan su imagen y productos financieros para intentar estafar a consumidores mediante la solicitud de datos personales.

La institución exhortó a sus clientes desde sus redes sociales oficiales a no compartir información sensible como números de tarjeta, comprobantes de ventas o carnés de identidad, y reiteró que no comercializa bienes o servicios distintos a los financieros.

Fincimex precisó que los canales oficiales de comunicación son sus páginas en Facebook e Instagram, y subrayó que en todos los casos identificados se han emprendido acciones legales contra los responsables.

La entidad financiera se especializa en la gestión de remesas familiares enviadas desde el exterior, el financiamiento de exportaciones, el arrendamiento financiero y la administración de tarjetas de prepago, consolidándose en la vanguardia del sector en Cuba.