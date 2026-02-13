viernes, febrero 13, 2026
Anuncia INDER plan de actividades por cada consejo popular

Ante el llamado de la dirección nacional de deportes de Educación física y Recreación (INDER) por reforzar las actividades a nivel local, en barrios y comunidades, la dirección del sectorial municipal de deportes de Caibarién,trazó una estrategia de trabajo para llevar las actividades de la cultura física y a cada rincón de la geografía caibarienense.
Los lunes, los trabajadores de la recreación, harán planes de la Calle, los martes el programa A jugar, los miércoles Juegos tradicionales, los jueves planes de la calle y Béisbol cinco y los sábados Tomas deportivas en Marcha con Fidel.
Las primeras cuatro semanas se realizarán de Atletismo.
El 21 de febrero, será en la Pesquera, el 28 en West Indian, el 7 de marzo en Van Troi 1 y el 14 en el Van Troi 2.
Todas las actividades además en saludo al aniversario 65 de la creación del INDER y por el centenario del natalicio del atleta mayor Fidel Castro Ruz.

