Empresa Eléctrica y Recursos Hidráulicos en Villa Clara ante la contingencia energética

Con la comparecencia de autoridades de la Empresa Eléctrica de Villa Clara y la Delegación de Recursos Hidráulicos continuó este jueves en Radio Revista W el segmento informativo especial sobre las estrategias de la provincia para mantener servicios vitales en el actual escenario de desabastecimiento de combustibles.

El director general de la Empresa Eléctrica en Villa Clara ingeniero Eduardo Pérez Reyes explicó durante la comparecencia, en cadena provincial de Radio, cómo asumen la actual contingencia energética. Aseguró que solo protegen las 24 horas a 13 circuitos donde se encuentran los principales hospitales y sistemas de abasto de agua de la provincia.

Al decir de Pérez Reyes, sitios para mantener la vitalidad bancaria, de las comunicaciones y otros servicios estratégicos también sufren la falta de electricidad, aunque menos horas consecutivas que la mayoría de las zonas residenciales del territorio.

El funcionario dijo que la crisis sería más intensa de no ser por la decisión del Estado cubano de cambiar la matriz energética y avanzar en la instalación de parques fotovoltaicos, «nosotros, por ejemplo, tenemos 11, que el pasado 10 de febrero lograron aportar 664 megawatts al sistema electroenergético nacional», sentenció.

«Eso contribuye, a veces, no siempre, a rotar circuitos en el horario diurno y disminuir las horas consecutivas de apagón, que son y serán muy agresivos, como consecuencia de la falta de combustible y otros imprevistos que enfrentan la generación térmica y distribuida», consideró.

Ante el reclamo popular de no quitar la corriente todos los días en los mismos horarios, y establecer y publicar una programación semanal de interrupciones, Pérez Reyes no descartó que pudieran lograrlo en algún momento, pero insistió en que resulta un desafío inmenso por el elevado déficit de electricidad en Cuba, que limita las maniobras desde un despacho de carga territorial.

Durante su comparecencia ante la cadena provincial de Radio, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica en Villa Clara calificó de crucial la próxima instalación de 189 módulos solares de 2 kilowatts a favor de policlínicos de la provincia, 25 hogares maternos y de ancianos, 32 casas de abuelos, 32 funerarias y 26 sucursales bancarias.

«También se beneficiarán 100 viviendas villaclareñas sin acceso a la electricidad y 18 centros de comunicación, que incluyen radio bases de la telefonía móvil, muy afectadas con los apagones en los circuitos donde se encuentran», resaltó Pérez Reyes.

El ingeniero Lisardo González, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, expresó que este año continuará el cambio de matriz energética en los sistemas de bombeo, «44 ya lo tienen instalados y faltan 19, es una de las pocas inversiones que podrán ejecutarse este año en nuestro organismo», afirmó.

Luego de escuchar reclamos populares vía SMS y WhatsApp, los invitados coincidieron en perfeccionar la comunicación constante entre las partes para, siempre que sea posible, no afectar con el apagón a esas zonas que reciban el suministro de agua.

El director del Acueducto en la provincia Pedro Roberto Carrazana comentó que el servicio en Santa Clara debe mejorar a partir de ahora, pues «ya está estable el voltaje en la estación de Palmarito y ello permitió incorporar una tercera bomba, la cuarta no es posible por la rotura de una pieza clave de la pizarra eléctrica llamada arrancador suave, sin solución por el momento», destacó.

«Minerva-Ochoíta labora en estos instantes con seis de sus bombas, una séptima, la japonesa, se intenta reparar, Agabama funciona sin problemas, aunque con regulaciones ante la proximidad del período de sequía, y la red de hospitales de la ciudad recibe el servicio desde la conductora de Cerro Calvo, con el apoyo del resto de los sistemas cuando sea necesario», indicó Carrazana.

El director de la Empresa Eléctrica en Villa Clara Eduardo Pérez Reyes informó que en estos momentos los lectores cobradores y las sucursales comerciales trabajan todos los días, en sus horarios habituales.