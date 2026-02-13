Analizan nuevas estrategias para mantener servicios de salud

Directivos del sistema de Salud en Caibarién se enfrascan en la toma de decisiones y movimientos del personal y equipos para mantener los servicios en la actual etapa de contingencia.

Luego del primer análisis decidieron unir la mayor parte d ellos en el hospital, un hecho que no logra la satisfacción de los pobladores y además la realidad dice que puede ser contradictorio en cuanto al traslado de equipos de alta precisión y de quienes los trabajan.

De tal modo se analizan dos posibilidades para mantener el suministro eléctrico al Pablo Agüero, y que permanezca su consulta multidisciplinaria a embarazadas y sus ultrasonidos, así como la de ortopedia, optometría, oftalmología y otras además del cuerpo de guardia , decisiones que serán informadas oportunamente.

Por ahora preven también mantener en el Pablo Agüero los laboratorios de ambas áreas de salud, lo explicó a la prensa Abdiel Pérez Velazquez, administrador de dicha unidad asistencial.

En el hospital por su parte si se activó el servicio municipal de Rayos X y su laboratorio a tiempo completo. La salas de rehabilitación de ambas áreas harán las terapias que no dependan de electricidad como hasta ahora. Estomatología se mantiene en la clínica Alberto Pis para urgencias de nueve a once de la mañana y luego guardias.

