sábado, diciembre 20, 2025
Lo último:
Caibarién

Distinguen a educadoras de Caibarién

Freddy Espinosa

Les acaban de entregar el Reconocimiento Especial del Ministerio de Educación por sus aportes y dedicación a la calidad de la educación. Méritos que merecieron Nora Eunice Collado Martínez, 50años en el sector y actualmente en la docencia en la Primera Infancia. También a Mirtha Lidia Garcia Martínez, 40 años como docente, ahora en la Enseñanza Técnico Profesional.

Escuche sus declaraciones en CMHS Radio Caibarién . Fotos cortesía de Milo Rodriguez .

Colaboración de Juan Castillo

Imagen y texto: tomado del muro de Facebook del autor.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

