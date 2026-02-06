Dos van perfectos en nacional absoluto de ajedrez

Omar Almeida y Ermes Espinosa, únicos con par de triunfos

La Habana.- LA DISPUTA entre Omar Almeida y Ermes Espinosa centrará hoy la atención en el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez, pues son ellos los únicos con actuación perfecta luego de las dos rondas jugadas en el Hotel Girasol, de esta capital.

El habanero Almeida (2461 puntos Elo) derrotó con piezas negras al tunero César Alejandro Pérez (2364), un resultado esperado por la diferencia de experiencia y nivel entre ambos.

Igual de ajustado a la realidad fue el triunfo del villaclareño Ermes (2461) –llevando figuras blancas– ante el holguinero David Alejandro Calzadilla (2231), en una jornada en la que firmaron tablas entre ellos el camagüeyano y actual monarca Jorge Roberto Elías (2507) y el villaclareño Elier Miranda (2442).

Tampoco “se hicieron daños” el habanero Dylan Berdayes (2464) y el santiaguero Lelys Martínez (2437), otros favoritos a optar por los premios y que decidieron acordar la paz en su cotejo de este jueves.

Transcurridas apenas dos rondas todavía queda mucho camino por recorrer hasta el cierre de la novena fecha, pero de momento comandan Almeida y Ermes con par de rayas y seguidos de siete hombres dueños de 1,5.

Como atractivo la jornada de este viernes tendrá en la mañana el torneo nacional de ajedrez Blitz. Se inscribieron 25 de los 28 concursantes del certamen clásico y la corona quedará en manos nuevas, pues el rey de la anterior versión fue el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz, uno de los ausentes ahora.