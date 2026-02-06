viernes, febrero 6, 2026
Caibarién

Cuidar a nuestros ancianos

Belkis Jiménez

Como parte del trabajo sistemático de las organizaciones de masas, se desarrolló una visita al Asilo de Ancianos de Caibarién y a la Casa de los Abuelos, con el objetivo de constatar las condiciones de vida y el tratamiento que reciben los adultos mayores en ambas instituciones.
Durante el recorrido se pudo comprobar el adecuado cuidado que se brinda a los ancianos y ancianas, tanto en el orden material como humano, destacándose la atención médica, la alimentación, la higiene, así como el trato respetuoso y sensible del personal que labora en estos centros.
En estos tiempos resulta imprescindible reforzar la protección a este grupo generacional, que representa una parte invaluable de nuestra sociedad. Los adultos mayores merecen no solo cuidados básicos, sino también acompañamiento, comprensión y afecto, reconociendo su aporte a la familia y a la comunidad.
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) desempeñan un papel fundamental en esta labor, promoviendo acciones de acompañamiento, control popular y apoyo comunitario, encaminadas a garantizar el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de nuestros abuelos y abuelas.

Imágenes: de la autora.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

