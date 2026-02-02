La superación como camino al empoderamiento femenino

La Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, junto a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), continúan fortaleciendo su labor sistemática en favor de la superación integral de mujeres y jóvenes del territorio, promoviendo espacios de aprendizaje que contribuyen al desarrollo personal, familiar y comunitario.

Como parte de este trabajo permanente, se convocan los siguientes cursos de capacitación:

Cocina

Cantina

Salón de Belleza

Masaje y Rehabilitación

Barbería

Manualidades

Inglés

Estas acciones formativas responden a la necesidad de brindar herramientas útiles para la vida, fomentar el emprendimiento, elevar la cultura general integral y facilitar la inserción laboral, especialmente de las mujeres, quienes juegan un papel protagónico en la transformación social.

Las matrículas se estarán realizando los lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la sede de la FMC.

Además, se trabaja de manera activa en la captación de jóvenes para los cursos de superación, como parte del relevo generacional y la formación de valores.

De igual forma, se informa que las matrículas comienzan el 9 de febrero en la Facultad Obrero Campesina del municipio, a partir de las 4:00 p.m., ampliando así las oportunidades de acceso a la educación para todos los interesados.

La FMC reafirma con estas iniciativas su compromiso histórico con la preparación de las mujeres y la familia, apostando por la superación constante como vía esencial para el crecimiento humano, la independencia económica y el fortalecimiento del tejido social.

