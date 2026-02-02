Cocodrilos «calentaron» el frío pantano en semifinal de 64 SNB

La Habana.- COCODRILOS de Matanzas superó 4×1 a Leones de Industriales en el primer pulso de la fase semifinal de la 64 Serie Nacional de Beisbol. Las bajas temperaturas en su pantano del estadio Victoria de Girón no resultaron óbice para el preciso accionar de la tropa del mentor Armando Ferrer. Los leones abrieron el pizarrón en el mismo primer inning por jonrón solitario de Yasiel Santoya frente al abridor y experimentado zurdo Yoennis Yera, quien de ahí en adelante no permitió un «mordisco» más. Cerró con seis entradas de trabajo, en las que diseminó cinco imparables para acreditarse su sexto triunfo de la campaña, con el cuarto salvamento del veloz diestro Armando Dueñas, quien tiró tres entradas con apenas dos imparables y sin otorgar boleto. Entretanto, los cocodrilos, fieles a su estilo, hicieron sentir que jugar en casa es como nadar en sus propias aguas, hostiles para cualquier adversario. Matanzas se rebeló ante el dominio sostenido por el diestro Raymond Figueredo, apoyado en su velocidad -llegó a envíos de 93 millas por hora- para fabricarle dos carreras en el cuarto episodio, y tomar ventaja (2×1) que nunca perdieron. Biangulares sucesivos de Hanyelo Videt y Yurisbel Gracial, fusionados con un robo de base y un error, enardecieron el graderío. Las dos carreras restantes del cuadro yumurino llegaron en el sexto acto. Este lunes continuará el cotejo en el mismo recinto. El zurdo Yamichel Pérez abrirá por los saurios y Carlos Manuel Cuesta lo hará por los azules. También se iniciará la otra semifinal entre el monarca exponente y anfitrión Leñadores de Las Tunas y Cazadores de Artemisa, en el parque Julio Antonio Mella. Por los tuneros escalará al montículo Yosmel Garcés, líder en triunfos de la actual campaña (12), y el zurdo Geonel Gutiérrez tirará la Teammate 190 por los artemiseños.