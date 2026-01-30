Celebran aniversario 67 de la PNR

Con el homenaje a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber y el repudio al acto terrorista contra la hermana República de Venezuela dio inicio el acto por el aniversario 67 de la fundación de la polícia nacional revolucionaria en Caibarién.

La voz del mayor Yandriel Munero Urbay, primer instructor político del Minint en la localidad, se alzó para exigir la liberación del presidente constitucinal de la República de Venezuela Nicolás Maduro Moro y su esposa y expresar la disposición de continuar defendiendo las conquistas de la revolución Cubana.

Durante la ceremonia fueron condecorados con la Distinción por el Servicio Distinguido en el Minint a los combatientes que participaron en el esclarecimiento del asesinato del capitán de la policía Leonel Mesa quien fue asesinado mientras cumplía con su deber . También otros oficiales por su labor destacada fueron reconocidos.

Y un grupo de oficiales recibieron el carnet que los acredita como nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba .

En el acto por el 67 aniversario de la Policía Nacional Revolucionaria tres pioneros de la Villa Blanca fueron reconocidos como ganadores del concurso El Minint y Yo .

En las palabras centrales Jorge Daniel Estrada Ramos miembro del buró municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, recordó la fundación de la PNR aquel 5 de enero hace ya 67 años, reconoció el trabajo de la policía y convocó a continuar defendiendo la tranquilidad ciudadana.

Acompañaron a los combatientes de la policía Yenislry Sánchez González, política ideológica en el buró municipal del partido, el Coronel Remberto Garcia Jefe del sector Millár en el territorio junto a jefes y oficiales de la jefatura provincial y en el municipio.

Imagen: del autor.