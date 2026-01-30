Instituto de Meteorología: Nuevo frente frío reforzará las condiciones invernales

Una masa de aire seca y fría influye sobre las regiones occidental y central del país imponiendo condiciones invernales, las que se mantendrán en los próximos días a medida que un nuevo frente frío avance al Este sobre el golfo de México, llegando el sábado 31 de enero a la región occidental y transitando por el resto del territorio cubano.

Con el paso de este sistema se impondrá una nueva masa de aire muy fría que reforzará las condiciones invernales ya existentes.