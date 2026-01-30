viernes, enero 30, 2026
Lo último:
Destacadas

Instituto de Meteorología: Nuevo frente frío reforzará las condiciones invernales

Tomado de CMHW

Una masa de aire seca y fría influye sobre las regiones occidental y central del país imponiendo condiciones invernales, las que se mantendrán en los próximos días a medida que un nuevo frente frío avance al Este sobre el golfo de México, llegando el sábado 31 de enero a la región occidental y transitando por el resto del territorio cubano.

Con el paso de este sistema se impondrá una nueva masa de aire muy fría que reforzará las condiciones invernales ya existentes.

También te puede gustar

Pleno del Partido analiza luces y sombras de la producción y comercialización de alimentos en Villa Clara (+Audio)

Tomado de CMHW

Aduana: ¿Qué nuevas normas deben tener en cuenta los viajeros? (+ Video)

Tomado de Cubadebate

Adopta el Consejo de Estado cuatro acuerdos y un nuevo Decreto-Ley

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *