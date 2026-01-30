Anuncia ETECSA nuevo servicio de Roaming prepago internacional

La Habana, 29 ene (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informó hoy en la red social X que a partir del próximo 1 de marzo estará disponible el servicio de roaming de salida internacional para clientes de la telefonía móvil prepago.

El anuncio, ampliado en el sitio oficial de la referida empresa, explica que con esta nueva modalidad, los usuarios podrán mantener activa su línea en los países con los que Cuba tiene acuerdos de roaming, lo que les permitirá realizar y recibir llamadas y SMS, así como acceder a internet mediante datos móviles, según el plan adquirido.

Además, amplía la fuente, podrán efectuar sus operaciones habituales sin costo adicional a través de Transfermóvil.

La publicación en el portal web de ETECSA recomienda a sus clientes seleccionar la oferta que mejor se ajuste a sus necesidades y verificar la disponibilidad del servicio en el país de destino.

En ese sentido, subraya la fuente que los planes tendrán una vigencia de 30 días y podrán recargarse, acumulando los recursos de voz, datos y SMS aún vigentes.

La empresa precisó en su post publicado en la red social X que más información sobre las ofertas, países disponibles y preguntas frecuentes se encuentra en su sitio web oficial www.etecsa.cu.