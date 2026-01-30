Martillando: Una revista que forja pensamiento desde la ética martiana (+Fotos)

Desde su origen, se concibió no como un simple boletín, sino como la herramienta ideológica de una vanguardia juvenil decidida a empuñar al Apóstol como un instrumento vivo para el debate contemporáneo

Nacida el 19 de abril de 2016, la revista Martillando, órgano de prensa del Movimiento Juvenil Martiano (MJM), surge como un acto de fe en la utilidad de la virtud y de la convicción de que la Revolución, como afirmara Raúl Castro, se sostendría de la reflexión y la creación. Su nombre constituye un hallazgo conceptual perfecto: evoca la acción tenaz y persistente del martilleo, a la vez que establece un vínculo inseparable con el apellido de José Martí. Este proyecto asume la expresión convocada por Fidel Castro en el VII Congreso del Partido —martillar constantemente sobre la obra buena— como un mandato para las nuevas generaciones.



Desde su origen, se concibió no como un simple boletín, sino como la herramienta ideológica de una vanguardia juvenil decidida a empuñar al Apóstol como un instrumento vivo para el debate contemporáneo, priorizando la reflexión y la crítica constructiva desde las emociones y el protagonismo juvenil.



Un aspecto distintivo es su gestión predominantemente estudiantil. Su Consejo Editorial (coordinador, editor, diseñador, revisor) ha estado compuesto históricamente por estudiantes de la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, tendencia que se repite en aproximadamente el 85% de sus redactores y colaboradores. Aunque con una base principal en La Habana, ha logrado una proyección nacional, incorporando autores de provincias como Cienfuegos, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.



La identidad visual de Martillando ha pasado por cuatro etapas de rediseño (2016, 2018, 2021, 2022), evidenciando una búsqueda constante de una imagen gráfica acorde con su contenido y su público. Su reconocimiento formal en el ecosistema editorial cubano quedó sellado con su inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas del Instituto Cubano del Libro en septiembre de 2021.



Una de las fortalezas de la revista es la originalidad de sus secciones, creadas por la inspiración de los miembros del MJM. Estas se han diversificado paulatinamente, albergando desde artículos de pensamiento y análisis hasta contribuciones informativas sobre el funcionamiento de la organización en las provincias. La revista se ha establecido como un medio donde priman el ensayo y la reflexión, con una base ética martiana aplicada a los temas más diversos.



Además del texto, la publicación promueve y valora las creaciones plásticas de jóvenes ilustradores, diseñadores y artistas, otorgando especial visibilidad a los ganadores de los Seminarios Juveniles de Estudios Martianos. Esta integración de disciplinas enriquece su propuesta gráfica y editorial.



La dirección de la revista ha estado en manos de jóvenes comprometidos como Raúl Escalona Abella, Osvaldo Pupi Gutiérrez, Lil María Pichs Hernández y, actualmente, Elaine Cruz Cobas. Junto a ellos, autores frecuentes y destacados como Yusuam Palacios Ortega, José David País Santamaría y Alejandro Gavilanes Pérez, entre otros, han aportado estabilidad y carácter al proyecto.



Aunque se han impreso algunos ejemplares para promoción, su distribución es enteramente digital, lo que le permite una circulación ágil y un alcance internacional a través de sitios web de reconocida validación, amplificando su voz más allá de las fronteras nacionales.



A lo largo de los años, Martillando ha logrado forjar una identidad sólida como revista juvenil de pensamiento. Más que un medio de comunicación, se ha constituido en un taller de ideas donde se «martilla» —se forja y debate— el pensamiento desde una perspectiva martiana y contemporánea. Su evolución desde un boletín a una revista trimestral registrada, su gestión estudiantil y su constante búsqueda de una voz propia la convierten en un objeto de estudio relevante para comprender las dinámicas de la prensa juvenil, la divulgación del pensamiento y la apropiación del legado martiano por las nuevas generaciones en Cuba.