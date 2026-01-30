Monarca Las Tunas: cuarto clasificado a semifinales de 64 SNB

La Habana.- EL MONARCA exponente, Leñadores de Las Tunas, venció hoy 9×7 a Azucareros de Villa Clara, y aseguró el cuarto y último boleto para la fase semifinal de la 64 Serie Nacional de Beisbol. En un juego de cinco errores, disputado en el Estadio Julio Antonio Mella, el elenco tunero asestó un potente hachazo al rival en el primer inning, con racimo de seis carreras, con cinco jits, incluido jonrón de Yassel Izaguirre, remolcador de tres ante los envíos del abridor Osdany Rodríguez. Pero los azucareros, que se habían adelantado en ese acto inicial (2×0) por cuadrangular de Cristian Moré con un compañero en circulación, comenzaron a descontar y lograron empatar en el séptimo episodio (7×7). Entonces, los alumnos del mentor Abeicy Pantoja quebraron esa paridad en el octavo inning con un par de carreras frente al relevista Omar David Pérez, inalcanzables para el rival. Le pegaron tres imparables, incluido un doblete de Yunieski Larduet que propulsó la octava anotación hacia el plato. Fue la segunda victoria del cerrador Alberto Pablo Civil, quien tiró 2.0 entradas sin permitir jit ni carrera y con apenas un boleto concedido. Al real «paño de lágrimas» del mentor Pantoja no se le apreció enviar un lanzamiento por el centro del plato. Mucha slider hacia afuera y recta pegada al cuerpo fueron sus armas. Realmente, intocable. Así, los leñadores, titulares de las dos ediciones anteriores del pasatiempo nacional, aún se niegan a entregar su corona. Y después de dos derrotas sucesivas contra el aguerrido cuadro villaclareño, han dejado claro que la defenderán contra viento y marea. Tras este resultado, las semifinales se iniciarán el próximo domingo con el primer duelo entre Matanzas e Industriales, en el Victoria de Girón, y un día después, Las Tunas recibirá a Artemisa. Además, Las Tunas, Matanzas, Holguín, Industriales, Artemisa y Mayabeque serán los seis equipos que animarán la venidera IV Liga Élite del Beisbol Cubano.