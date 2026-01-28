Definen fecha de lid panamericana de raquetbol

La justa tendrá por sede a Guatemala y otorgará cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

La Habana.- EL XXXVII Campeonato Panamericano de Racquetbol se celebrará en la Ciudad de Guatemala, del 27 de marzo al 4 de abril venidero.

Según refiere la Confederación Panamericana de la disciplina, en su sitio web oficial, la lid reunirá a los mejores exponentes del continente en varias categorías.

Habrá un torneo abierto de mayores, quienes rivalizarán en las modalidades de individuales y de dobles para hombres y mujeres, además de en dobles mixtos.

Los jugadores de la categoría juvenil (sub-16 y sub-21 años) también tendrán su oportunidad de batallar por medallas en las pruebas individuales y por parejas para uno y otro sexo, así como en el evento combinado.

Dentro del certamen se incluyó la realización de una Copa Challenger destinada a jugadores veteranos, quienes concursarán en individuales, dobles, dobles mixtos y dobles para mayores de 55 años.

La justa será clasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 que, en el caso del raquetbol, tiene su calendario previsto del 21 de julio al 2 de agosto.

El equipo cubano que buscará sus boletos a la cita centrocaribeña, intensificará su preparación con miras al torneo continental durante el IX Campeonato Nacional Selectivo de la disciplina.

La lid doméstica se celebrará del 20 al 25 de febrero próximo, en la cancha de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, de esta ciudad.