Cuidar a los animales
El cuidado y la protección de los animales constituye una responsabilidad social, ética y legal. Tanto las mascotas como los animales de consumo necesitan un seguimiento sistemático de su estado de salud para garantizar su bienestar y una convivencia segura con las personas.
Las revisiones periódicas permiten:
🌴Detectar enfermedades en etapas tempranas.
🌴Garantizar la vacunación y desparasitación.
🌴Prevenir epidemias y zoonosis (enfermedades que se transmiten de animales a humanos).
🌴Mejorar la calidad y esperanza de vida de los animales.
El chequeo no debe verse como algo ocasional, sino como una práctica permanente.
El bienestar animal implica:
🫂Alimentación adecuada y balanceada.
🫂Acceso permanente a agua limpia.
🫂Condiciones higiénicas y espacios dignos.
🫂Protección contra el maltrato, el abandono y la explotación.
🫂Atención veterinaria oportuna.
Un animal sano es reflejo de una familia y una comunidad sana
En el caso de ganado, aves, cerdos y otros animales destinados a la alimentación:
🐊El control sanitario garantiza alimentos más seguros.
🐊Previene enfermedades masivas.
Incrementa la productividad.
🐊Fortalece la economía local y familiar.
Cuidar estos animales es también cuidar la salud
Los propietarios están en la obligación de
💃Proteger y respetar la vida del animal.
💃No abandonarlo ni maltratarlo.
💃Proporcionar alimentación, higiene y atención médica.
💃Cumplir las normas de protección animal vigentes.
Tener un animal no es un privilegio, es una responsabilidad de por vida.
Cuidar a los animales es un acto de humanidad. El bienestar animal comienza con la responsabilidad de cada propietario.
Imagen: Generada por la autora con AI.