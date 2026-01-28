El cuidado y la protección de los animales constituye una responsabilidad social, ética y legal. Tanto las mascotas como los animales de consumo necesitan un seguimiento sistemático de su estado de salud para garantizar su bienestar y una convivencia segura con las personas.

Las revisiones periódicas permiten:

🌴Detectar enfermedades en etapas tempranas.

🌴Garantizar la vacunación y desparasitación.

🌴Prevenir epidemias y zoonosis (enfermedades que se transmiten de animales a humanos).

🌴Mejorar la calidad y esperanza de vida de los animales.

El chequeo no debe verse como algo ocasional, sino como una práctica permanente.

El bienestar animal implica:

🫂Alimentación adecuada y balanceada.

🫂Acceso permanente a agua limpia.

🫂Condiciones higiénicas y espacios dignos.

🫂Protección contra el maltrato, el abandono y la explotación.

🫂Atención veterinaria oportuna.

Un animal sano es reflejo de una familia y una comunidad sana

En el caso de ganado, aves, cerdos y otros animales destinados a la alimentación:

🐊El control sanitario garantiza alimentos más seguros.

🐊Previene enfermedades masivas.

Incrementa la productividad.

🐊Fortalece la economía local y familiar.

Cuidar estos animales es también cuidar la salud

Los propietarios están en la obligación de

💃Proteger y respetar la vida del animal.

💃No abandonarlo ni maltratarlo.

💃Proporcionar alimentación, higiene y atención médica.

💃Cumplir las normas de protección animal vigentes.

Tener un animal no es un privilegio, es una responsabilidad de por vida.

Cuidar a los animales es un acto de humanidad. El bienestar animal comienza con la responsabilidad de cada propietario.

Imagen: Generada por la autora con AI.