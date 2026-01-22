Explica Minjus derecho de menores en trámites registrales

La Habana, 21 ene (ACN) Carolina Francis Olivares Cala, especialista en Derecho de la Dirección de Registros de Personas Naturales del Ministerio de Justicia (Minjus), participó este martes en el programa televisivo Ruta 10 de la televisión cubana para explicar la importancia de escuchar a niños, niñas y adolescentes en trámites que definen su identidad.

La experta señaló que la participación de los menores en estos procesos constituye un derecho fundamental, pues deja de considerarlos objetos pasivos y los reconoce como personas con voz válida y necesaria en asuntos que afectan directamente su vida.

Entre las situaciones en que resulta obligatorio escuchar a los menores mencionó el cambio de nombre o apellidos, la modificación del dato de sexo registral, el reconocimiento de filiación posterior a la inscripción de nacimiento, la inscripción de recién nacidos cuando los padres son menores y las declaraciones sobre hechos de los que tengan conocimiento.

Olivares Cala precisó que la ley establece garantías para una escucha adecuada y protectora, entre ellas la intervención del Fiscal y el Defensor, quienes velan por los derechos de los menores en cada trámite.

También destacó el apoyo de equipos multidisciplinarios, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, que acompañan los procesos para asegurar un entorno seguro y respetuoso, siempre en función del interés superior del niño.

La especialista subrayó que los registradores reciben capacitación especializada para adaptar el lenguaje y los procedimientos a la edad y madurez de los menores, lo cual fortalece la autonomía de la niñez y contribuye a una sociedad más democrática.

Según Olivares Cala, este derecho garantiza que los menores sean reconocidos como ciudadanos con plenos derechos en el presente, y no únicamente en el futuro.