Comienza con victoria Villa Clara en los play off de la pelota cubana

Los Leopardos de Villa Clara comenzaron con victoria este miércoles en los play off de cuartos de finales de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al superar a los Leñadores de Las Tunas con marcador final de 10 anotaciones por 4.

El triunfo de los anaranjados se apoyó desde la lomita en el trabajo monticular del abridor zurdo Darío Sarduy y en el relevo del derecho Alain Sánchez, además de una oportuna ofensiva de 15 imparables.

El manicaragüense Darío Sarduy, contratado por los Halcones de SoftBank de la liga profesional de Japón, debutó en la actual campaña tirando 5 entradas, en las cuales permitió 4 indiscutibles, toleró 2 anotaciones, otorgó 5 boletos y propinó 4 ponches, para apuntarse su primer triunfo en la justa.

Por su parte, el derecho de Cifuentes Alain Sánchez, tiró 4 capítulos en los cuales le anotaron 2 carreras, aceptó 4 hits y retiró a 4 por la vía de los strike para anotarse el punto por salvamento.

A la ofensiva sobresalió con el madero el inicialista de Corralillo Elisel Arrechavaleta al conectar de 4-4, par de dobletes, 2 anotadas e igual cantidad de impulsadas.

También destacó bate en mano el jardinero izquierdo Yoasniel Pérez con cuadrangular de 3 carreras, el camarero Ariel Díaz Paret, de 4-2, con 2 anotadas y 2 fletadas para la goma, Mailon Tomás Alonso de 5-3, con una anotada y otra remolcada y Cristian Moré, de 5-2, con 2 remolques.

Números Finales:

Julio A. Mella

C H E

VCL 10 15 1

LTU 4 9 1

JG: Darío Sarduy (1-0)

JP: Yosmel Garcés (0-1)

JS: Alain Sánchez (1ro)

HR: Yoasniel Pérez (1ro)

Este jueves será el segundo partido entre los Leopardos de Villa Clara y los Leñadores de Las Tunas, a la 1.30 de la tarde, en el estadio Julio Antonio Mella, en el balcón del oriente cubano.

Por los anaranjados está previsto como abridor el derecho de Taguayabón, en Camajuaní, Randy Cueto, quien terminó la etapa regular con balance positivo de 7 éxitos sin derrotas y promedio de efectividad de 1.85.

CMHW transmitirá en vivo desde el Mella tunero por la frecuencias 840 AM y 101.5, además del audio real en internet en la dirección www.cmhw.cu.