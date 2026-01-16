Día invernal en occidente y centro, cambio de tiempo en Oriente

La Habana, 16 ene (ACN) El Instituto de Meteorología informa que hoy estará mayormente nublado en zonas de la costa norte con la ocurrencia de chubascos y lluvias en la región central y oriental, en el resto del país estará parcialmente nublado.

En la tarde estará nublado gran parte del territorio nacional y se mantendrán algunas lluvias en zonas de la costa norte de oriente, las que serán escasas en el resto del archipiélago.

Las temperaturas máximas estarán entre 20 y 23 grados Celsius en occidente y centro, inferiores en zonas de la costa norte y entre 25 y 28 grados Celsius en el resto del país, donde podrán ser superiores en algunas localidades del interior.

En la noche las temperaturas estarán entre 14 y 17 grados Celsius, en la mitad occidental, entre 17 y 20 grados Celsius en la mitad oriental, superiores hacia zonas costeras.

Los vientos serán del norte hasta las primeras horas de la mañana con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pasando a ser desde el final de la mañana del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por horas, con rachas superiores en zonas de la costa norte.

Se mantienen las marejadas en la costa norte occidental con ligeras salpicaduras en zonas bajas del malecón habanero. Habrá oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de los litorales.