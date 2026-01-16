Villa Clara rendirá tributo a los caídos en Venezuela

Santa Clara, 16 ene (ACN) Este viernes 16 de enero, toda Cuba rendirá tributo a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

El pueblo de Santa Clara se suma a los actos solemnes y multitudinarios que ocurrirán en todo el país.

En ese sentido, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santa Clara Diamela López Valdés convocó al pueblo a participar: Merecido homenaje realizaremos mañana desde la ciudad de Marta y el Che, donde las áreas del parque Vidal, a partir de las 8:00 a. m., serán ocupadas por todo nuestro pueblo para participar en el acto que dará inicio al tributo, y que luego continuará en la sala principal del Museo de Artes Decorativas.

Para garantizar el orden, el teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, informó sobre las medidas viales: A partir de este jueves, desde las 2:00 p. m. quedaron cerradas todas las vías de acceso al parque Vidal.

La circulación se restringirá en las calles Colón (desde San Miguel hasta el parque), Máximo Gómez (desde Martí hasta el parque) y Buen Viaje (desde Maceo hasta el mercado), precisó.

El acceso para el público, dijo, será exclusivamente por las calles Lorda, Máximo Gómez, Buen Viaje, Tristá y Colón. La salida se realizará únicamente por la calle Luis Estévez.

En Villa Clara el homenaje se produce luego del solemne recibimiento y tributo de Estado que se realizó este jueves 15 de enero en La Habana, donde el pueblo, junto a la máxima dirección del país, despidió a los caídos, quienes fueron víctimas del pasado 3 de enero, durante un ataque perpetrado por el gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Su sacrificio heroico se produjo en defensa de los principios de soberanía y solidaridad entre los pueblos que caracterizan a la Revolución Cubana.