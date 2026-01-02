Con enero regresa «El Longina» a Santa Clara

Dedicada a Silvio Rodríguez, la edición número 30 del Festival «Longina canta a Corona» comenzará en Santa Clara el próximo 7 de enero, con un atractivo programa de cinco días de conciertos y otras propuestas.

Uno de los más arraigados eventos culturales de Santa Clara, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, regresa cada enero a los escenarios de la ciudad, y este 2026 no será la excepción.

Cuando suenen los acordes del concierto de Nelson Valdés, Adrián Berazaín y otros artistas, programado para el 7 de enero próximo en el Teatro de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas; el Festival «Longina canta a Corona» entrará en su edición número 30, con un nutrido programa de conciertos y otras iniciativas culturales.

Como novedad, el evento propone este año un conversatorio del prestigioso cantautor cubano Silvio Rodríguez con trovadores, concebido para el sábado 10 de enero en la Biblioteca Provincial «Martí», de Santa Clara; a las once de la mañana, según refleja el programa de esta 30 edición, promocionado en redes sociales.

También, el propio día, destaca entre las presentaciones el concierto de Amaury Pérez Vidal y Abel Acosta en el Centro Cultural «Mejunje», a las 9 de la noche.

Otras voces que prestigian en Cuba la canción de autor como Tony Ávila, Marta Campos, Rey Montalvo, Leonardo García, Roli Berrío; tendrán espacio en el «Longina», evento que se extenderá por municipios villaclareños como Manicaragua, Santo Domingo y Caibarién.

En esta última demarcación ocurrirá, como es costumbre en cada edición, la peregrinación a la tumba del músico Manuel Corona, el viernes 9 de enero, a las 2 de la tarde.

Descargas de Trova, la peña de la Trovuntivitis, conciertos de Yeni Turiño, Ariel Barreiros, Erick Sánchez y otros trovadores componen el programa, que incluye asimismo presentaciones de músicos de Colombia, México y Venezuela.