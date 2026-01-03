Deporte para personas con discapacidad mira al futuro

Constatar que existe el relevo generacional en más de una disciplina fue parte del buen saldo en el año recién terminado

La Habana.- DESDE el departamento de deportes para personas con discapacidad del Inder se despidió una temporada en la que se jerarquizaron varias líneas, principalmente afianzar espacios entre los más jóvenes, como garantía del necesario relevo.

Clara muestra de esa prioridad fue el resultado de la delegación asistente a los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025. Situarse en el séptimo puesto como país, con solo 26 concursantes en cuatro especialidades, devino mensaje alentador.

El saldo final de 12 medallas de oro, 13 de plata y cuatro de bronce habla de la existencia de figuras aptas para dar continuidad a los triunfos de esas que ya se acogieron al retiro y otras que –por lógica– lo harán en los próximos años.

Paratletismo y parapesas fueron esta vez los aportadores en un contexto cada vez más exigente en el continente, al que hay que responder con estrategias que permitan no ceder espacios.

El grupo lo completaron concursantes de parajudo y paratenis de mesa, que aun sin premios dejaron excelente imagen, en especial por la entrega demostrada en cada presentación.

La unión, los deseos de hacerlo bien sin que importara la superior experiencia competitiva de los rivales, fueron resaltados al término de la cita y quedaron como guía de la ruta a transitar en este 2026.

Campeonatos mundiales de paratletismo, parapesas y parajudo también ocuparon el calendario en los últimos 12 meses, como los Juegos Sordolímpicos de Tokio, escenarios de la ratificación de grandeza de la saltadora y velocista Suslaidy Girat.

La santiaguera repitió reinado en el salto de longitud, se quedó con la plata en el triple e integró el relevo de 4×100 metros llegado por primera vez a una final en esas justas.

Suslaidy completó 13 premios y se convirtió en la cubana con más medallas en citas olímpicas no convencionales.

Justamente reconocida como la mejor deportista del año entre las personas con discapacidad, ella no es solo una mujer de resultados sobre el terreno. Es, además, líder indiscutible de un movimiento que propicia igualdad desde todos los ámbitos.

Cuba finalizó en el puesto 30 con 21 concursantes y acciones en cinco deportes. La judoca Yadira Ramos (63 kg) alegró con el bronce que completó la cosecha y mereció la distinción de mejor mujer del deporte para personas con discapacidad en la Isla.

Igualmente fueron tres las medallas –una de cada color– en la cita universal de paratletismo de Nueva Delhi, primero que se celebra tras el retiro de la estelar Omara Durand. No obstante, sus compañeros volvieron a ser ejemplo en un deporte que ha dado montones de satisfacciones.

El saltador de longitud Robiel Yankiel Sol (T46), otra vez mejor paratleta masculino del año en Cuba, ganó sin “sustos” su tercera corona de ese rango, y los jabalinistas Ulicer Aguilera (F13, plata) y Guillermo Varona (F46, bronce) cerraron el botín.

Otros tres cetros y una medalla de plata disfrutaron los parapesistas, con el añadido de que el trío de premios máximos correspondió a los menores de 20 años inscritos en el Campeonato Mundial de Novatos y Próxima Generación de Parapowerlifting.

Muestra fehaciente de que existe reserva en el deporte para personas con discapacidad, ahora más apuntalado en cuanto a la detección de talentos, aunque para todos está claro que resta mucho por hacer.

La temporada que recién terminó también dejó otras lides internacionales, como los grand prix de paratletismo y copas mundiales de parapesas y parajudo, e insatisfacciones asociadas al todavía pobre calendario nacional y el desarrollo de los deportes colectivos y la paranatación.

Conocidas limitaciones en medio del difícil momento económico que atraviesa el país provocaron cancelaciones o no celebraciones de eventos en casa, para lo que habrá que identificar alternativas sin las cuales será imposible la sostenibilidad a que se aspira.