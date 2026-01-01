Editorial: Hacia adelante con compromiso

Despedimos el año de los 40 de Radio Caibarién, así que en agosto completamos 4 décadas de transmisión continua. Y aquí seguimos, como confirmación de que una emisora local puede sostenerse en el tiempo como espacio de identidad, memoria y servicio público. El 2025 llegó con la constancia, la disciplina y la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales sin perder la esencia.

Inicia un nuevo calendario, y la emisora que es la voz de un pueblo costero, se propone renovar su programación, fortalecer la formación de sus profesionales y abrir más espacios de participación ciudadana. Lo hacemos convencidos que la radio es una herramienta viva para interpretar el presente y acompañar a la comunidad.

En este 2026, la motivación se multiplica. El centenario del natalicio de Fidel Castro nos recuerda la importancia de la comunicación como instrumento de educación y conciencia.

Cada etapa que culmina invita a la reflexión, así que no podemos olvidar que trabajamos aún en un local improvisado, con limitaciones materiales, pero por fortuna, o por puro empeño, no han sido obstáculo para la creación. La radio se sostiene en la voluntad de su colectivo y en la confianza de su audiencia. En 2026, la meta es clara: mantenernos juntos, superar las carencias con ingenio y continuar ofreciendo una programación cercana a la realidad que compartimos.

Tenemos la mira puesta en dos direcciones. Hacia atrás con respeto, por la tradición que nos antecede. Hacia adelante con compromiso. La radio que nació para acompañar a un pueblo debe seguir siendo útil, cercana y veraz. Esa es la motivación que nos mueve: consolidar lo alcanzado y abrir caminos nuevos, para crear con sonidos, LA VOZ DE LA VILLA BLANCA.

Imagen: Creada con AI.