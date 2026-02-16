Trabajo comunitario por la prevención

La FMC en Caibarién trabaja de manera sistemática en la orientación y sensibilización de las familias para prevenir las adicciones, especialmente en niñas, niños y jóvenes.

Desde el hogar se forman valores, conductas y hábitos de vida sana. El diálogo, la comunicación, el acompañamiento y la atención familiar son claves para proteger a la juventud.

La prevención requiere un trabajo multisectorial, donde familia, escuela, salud, organizaciones sociales e instituciones comunitarias actúen de conjunto para identificar riesgos y fortalecer entornos protectores.

Prevenir es amar, educar y cuidar el futuro.

Caibarién apuesta por una juventud sana y una comunidad más fuerte.

Imagen: Creada por la autora con AI.