lunes, febrero 16, 2026
Caibarién

Trabajo comunitario por la prevención

Belkis Jiménez

La FMC en Caibarién trabaja de manera sistemática en la orientación y sensibilización de las familias para prevenir las adicciones, especialmente en niñas, niños y jóvenes.
Desde el hogar se forman valores, conductas y hábitos de vida sana. El diálogo, la comunicación, el acompañamiento y la atención familiar son claves para proteger a la juventud.
La prevención requiere un trabajo multisectorial, donde familia, escuela, salud, organizaciones sociales e instituciones comunitarias actúen de conjunto para identificar riesgos y fortalecer entornos protectores.
Prevenir es amar, educar y cuidar el futuro.
Caibarién apuesta por una juventud sana y una comunidad más fuerte.

Imagen: Creada por la autora con AI.

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

