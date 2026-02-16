Tiburones de Caibarién avanzan a la final de la Copa Enrique Oduardo Carvajal

Los Tiburones de Caibarién aseguraron su boleto a la gran final de la segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal, tras imponerse en el tercer y decisivo juego de semifinales a los Súper Frikis de Remedios con marcador de 9 carreras por 2.

El encuentro, disputado en el estadio Heriberto Duquesne de Remedios, tuvo como protagonista en la lomita a José Carlos Quesada, quien se acreditó la victoria. Por los derrotados cargó con el revés Asbel Hernández Mujica.

En la ofensiva destacó Cristian Cuellar Calvera, quien conectó de 4-3, impulsó dos carreras y anotó una, convirtiéndose en pieza clave del triunfo.

La final está programada para iniciar el 22 de febrero en el estadio Heriberto Duquesne de Remedios, donde los Tiburones se medirán a los Tigres de la 8va Villa en una serie pactada al mejor de tres juegos, todos a nueve entradas.

Imagen: Archivo CMHS.