Pueblo de Matanzas recibe a campeones del béisbol cubano

Una verdadera avalancha de pueblo recibió hoy en la occidental provincia de Matanzas al conjunto de los Cocodrilos, campeones de la 64 edición de la Serie Nacional del béisbol cubano.



En sede neutral, el estadio Latinoamericano de la capital, Matanzas dispuso en el cuarto juego de la gran final de los Leñadores de las Tunas con marcador de 11 anotaciones por 0, fuera de combate en siete entradas y victoria a la cuenta del zurdo Yamichel Pérez.

Los monarcas del clásico doméstico recorrieron las principales calles y avenidas de la ciudad cabecera con el objetivo fundamental de recibir el reconocimiento de una afición que estaba ávida de volver a ver las mieles del triunfo.

El capitán del conjunto, Eduardo Blanco, señaló que el título era un compromiso que tenían con el pueblo de la Atenas de Cuba que los apoyó a lo largo de una temporada muy compleja y que les supuso sacar el extra para alcanzar el objetivo.

Fue una temporada de altas y bajas en la que varios jugadores importantes para nosotros se lesionaron o salieron de contrato, pero los jóvenes supieron crecerse y asumir un papel protagónico, refirió.

El también pelotero más valioso del play off beisbolero añadió que alcanzaron un primer objetivo, aunque aún no están satisfechos y pelearán por revalidar el primer puesto en la venidera la Liga Élite.

Armando Ferrer, actual director de la novena occidental y quien los llevó igualmente al cetro en la Serie 59, instó al pueblo concentrado en la Plaza Entre Puentes a enviar sus mejores deseos al profesor Lázaro Junco, gloria de la pelota cubana, quien atraviesa una compleja situación de salud.

Foto: Izet Morales Rodríguez/Periódico Girón

La ciudad de los puentes recibió a los campeones con el bullicio propio de un pueblo amante y conocedor del pasatiempo nacional de los cubanos que aún vive, siente y respira la pasión por el béisbol.