Descubren en la saliva humana un analgésico con efectos equivalentes a la morfina

WASHINGTON, diciembre 28.- Un descubrimiento sorprendente cambió la forma de entender la biología humana. Investigadores franceses y norteamericanos identificaron en la saliva una molécula con efectos analgésicos, comparable en eficacia a la morfina. La sustancia, llamada opiorfina, abrió puertas adicionales a la investigación sobre el dolor.

Lo más sorprendente del hallazgo es que la opiorfina no es un fármaco sintético, sino una molécula natural presente en la saliva humana. Expertos creen que podría convertirse en una alternativa eficaz para aliviar el dolor sin los peligros de los opioides.

El opiorfina es un pequeño péptido identificado en la saliva que actúa como modulador del dolor. Según el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), esta molécula inhibe enzimas que degradan las encefalinas, neurotransmisores naturales que reducen la percepción del dolor.

Las encefalinas actúan como analgésicos internos del cuerpo, pero su acción es breve porque son rápidamente destruidas por enzimas específicas. El opiorfina interviene en este proceso, bloqueando la acción de dichas enzimas y prolongando el efecto analgésico de las encefalinas.

El hallazgo cobra relevancia porque el opiorfina no actúa de forma directa sobre los receptores opioides, como lo hace la morfina, sino que potencia los mecanismos naturales del organismo. Esta diferencia podría traducirse en un perfil de seguridad más favorable y menos riesgo de dependencia.

La identificación del opiorfina surgió tras analizar compuestos de bajo peso molecular. Los científicos hallaron que este péptido, de apenas cinco aminoácidos, tenía la capacidad de inhibir la degradación de sustancias como la sustancia P y las encefalinas, vinculadas al dolor, reseña el portal web Comunidad-Biologica.com.

Ensayos conductuales evidenciaron que la opiorfina presenta una eficacia analgésica comparable a la de la morfina. La diferencia es que lo logró activando otros mecanismos naturales del cuerpo. La morfina actúa directamente sobre los receptores opioides del sistema nervioso, lo que explica su potencia pero también su riesgo de dependencia.

El hallazgo, invita a replantear el modo en que la medicina aborda el dolor. La naturaleza, a través de nuestra propia biología, podría brindar la clave para tratamientos más humanos.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, también conocida por sus siglas PNAS, es una revista científica. Publicada semanalmente, es la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.