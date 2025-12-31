Otorgan a Amaury Pérez Vidal el Premio Nacional de Música 2025

El Premio Nacional de Música 2025 fue otorgado unánimemente esta mañana en el Instituto Cubano de la Música (ICM) al compositor, poeta, guitarrista y cantante Amaury Pérez Vidal, una de las más emblemáticas figuras de la canción cubana y fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

Un jurado presidido por la maestra Digna Guerra, e integrado además por José María Vitier, Marta Bonet, César López y Beatriz Corona, destacaron en el autor de «Acuérdate de abril» y «Hacerte venir» a uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX; además de consolidado intérprete, productor discográfico, escritor, guionista, director y conductor de radio, espectáculos y televisión.

Sus canciones tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica, comentó Vitier al argumentar algunos de los aportes de Pérez Vidal.

Indira Fajardo, presidenta del ICM, hizo oficial la concesión junto al jurado y la prensa reunida, a través de una llamada telefónica al agasajado, quien suma a su reconocida carrera artística el lauro más significativo otorgado por el Ministerio de Cultura en materia musical a través de la institución.

Amaury se mostró profundamente emocionado, y confesó que su corazón estaba latiendo de manera muy acelerada, mientras agradecía a todos por el alto reconocimiento.