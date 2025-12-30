Resalta en su programación y función social la Casa de las Tradiciones

La Casa de las Tradiciones de Caibarién durante el 2025 destacó por su creativa programación y eficiente función social, juicio que trascendió en el debate sobre la labor de la institución en el año

Durante la etapa de análisis representantes de la dirección municipal de Cultura en el municipio coincidieron en criterios acerca de la importante labor del colectivo, atendiendo a la muestra de sus valores patrimoniales en cinco salas donde se materializan las diversas tradiciones de la sociedad cubana y las más autóctonas de los cangrejeros.

Los especialistas y trabajadores de la Casa de las Tradiciones de Caibarién mantienen vínculos con todas las enseñanzas del municipio, con actividades caracterizadas de reconocida calidad, acogen las peñas con aficionados de Caibarién y Remedios logrando un incremento en el público asistente, sobresale la excelente labor de divulgación y relación con los medios de prensa locales.

Fueron reconocidas en el encuentro acciones como las visitas dirigidas a grupos y Caibarienenses solicitadas voluntariamente por los visitantes, exposiciones como “La arqueología en Caibarién”, “La cerámica y su impacto en la urbanidad”, además de las diversas conferencias impartidas por especialistas con temas de interés popular, la educa. “Educación sexual en la tercera edad”, “Astronomía”, “El teatro aficionado en Caibarién”, “El movimiento cinematográfico en la década del 80” en el municipio, “La fotografía en Caibarién y las tradiciones en la Villa Blanca.

El colectivo también trabaja en dos líneas de investigación, una de ellas sobre revitalización de tradiciones y la otra sobre familias de portadores, además incorporaron a su programación habitual la Peña “Recalo” y buscan estrategias para retomar el evento “Parranda, tradición y pasión”.

Imagen: tomada de Facebook.