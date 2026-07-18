Abanderan delegación cubana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue abanderada en la mañana de este sábado la delegación cubana que asistirá a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El acto tuvo lugar en el Memorial José Martí, espacio emblemático donde se rinde homenaje permanente al héroe nacional, y contó con la participación de otros miembros del Partido y del gobierno, directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). La cita se enmarca en el Año del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, impulsor, promotor y primer aficionado del deporte en el país. La delegación parte bajo el lema “Siempre X Cuba”.

La ceremonia contó con la presencia de glorias del deporte cubano y de miembros de la delegación de la epopeya del Cerro Pelado, quienes hace 60 años dieron muestras de firmeza, dignidad y patriotismo. Especialmente entre los asistentes se encontraba el pentacampeón olímpico y Héroe de la República, Mijaín López Núñez.

Al inicio del acto, los atletas Andrea Becali Martí, de natación, y Otto Oñate Araujo, de levantamiento de pesas, colocaron una ofrenda floral en nombre de la delegación ante el monumento al héroe nacional José Martí.

La pesista Marifélix Sarría Ruiz dio lectura al compromiso de la delegación cubana. Foto: Cubadebate.

Posteriormente, la pesista Marifélix Sarría Ruiz dio lectura al compromiso de la delegación cubana. Los atletas se comprometieron a convertir su presencia en el evento en expresión de su compromiso con Cuba y la obra de la que son frutos, a derrochar voluntad de entrega, esfuerzo y dignidad, y a competir con apego a la convicción de triunfo, respeto al rival y juego limpio. El juramento incluyó ser portadores de la grandeza de un pueblo que resiste y crea, sobrepuesto a las agresiones del imperio, tal como hicieron hace 60 años los protagonistas de la epopeya del Cerro Pelado, y ser consecuentes con el legado de Fidel en el año de su centenario.

Mijaín López, primer Embajador de la Marca País

El primer ministro Manuel Marrero Cruz le entrega tan alta distinción al pentacampeón olímpico Mijaín López. Foto: Abel Rojas Balahobre.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la designación del primer cubano merecedor del honor de ser elegido Embajador de la Marca País. Humberto Fabián Suárez, presidente del Consejo de la Marca País de la República de Cuba, dio lectura a la resolución que acreditó al pentacampeón olímpico Mijaín López Núñez como nuevo embajador, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y al legado que inspira y fortalece el orgullo de la nación.

En sus palabras, Fabián Suárez explicó que la Marca País es el signo identificativo de la nación, la expresión de la imagen de una isla que se construye cada día desde cualquier sector o actividad. Los embajadores de la Marca Cuba se eligen en correspondencia con sus relevantes méritos en las distintas esferas de la actividad económico-social y cultural del país, y son ejemplo de dedicación, consagración y resultados.

“Ustedes son la delegación del centenario de Fidel”

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, Mavis Estévez Echevarría, pronunció las palabras centrales de la ceremonia. Destacó la emoción de llegar a ese lugar sagrado de la patria, honrando a José Martí, precisamente a días de celebrar el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y subrayó que esta delegación es la del centenario de Fidel y de los 60 años de la epopeya del Cerro Pelado.

Recordó que en 1966, cuando se le obstaculizaba a Cuba el derecho a participar en los Décimos Juegos Centroamericanos, Fidel dirigió aquella contienda deportiva y política ante el aislamiento, y la fortaleza del pueblo cubano no se dejó vencer. Citó el testimonio de uno de los protagonistas de aquella hazaña, quien narró la travesía en el buque Cerro Pelado, con aviones amenazando con bombardearlos y la negativa de dejarlos entrar, pero con la disposición de lanzarse a nado si fuera necesario.

Afirmó que ninguna amenaza pudo mellar el decoro nacional y que tampoco podrán con esta generación 60 años después. En medio de la más férrea y despiadada guerra contra el pueblo, señaló, van a dar la pelea de la dignidad y van a vencer.

Estévez Echevarría expresó que darlo todo siempre por Cuba es portar los colores de la bandera con orgullo, saber que se representa al pueblo en momentos tan difíciles y regalarle el orgullo del triunfo. Señaló que no se trata solo de medallas, sino de poner en alto la historia, la rebeldía y la dignidad de hombres y mujeres que nunca se rinden, honrando en cada jugada al fundador de la escuela deportiva cubana, el comandante en jefe, quien convirtió a los más humildes y olvidados antes de 1959 en campeones.

Una delegación joven que enfrenta las adversidades con entereza

La dirigente juvenil se refirió a los atletas como jóvenes que han entrenado en medio de apagones, escasez y frustraciones por el inhumano daño que causa el genocida bloqueo a las familias cubanas, y les reconoció el mérito de no dejarse vencer aún antes de comenzar la partida. Afirmó que para el pueblo cubano ya son campeones.

La delegación, con edad promedio de solo 25 años, está integrada por 506 atletas, procedentes de alrededor de 100 municipios de todas las provincias, lo que confirma la entrega y dedicación del sistema de entrenadores, médicos, psicólogos y los propios atletas junto a sus familias. Las plazas alcanzadas son muy superiores a la versión precedente.

El 32 por ciento de los competidores acumula experiencia en juegos anteriores, y entre ellos figuran importantes exponentes de la reserva deportiva identificada para el ciclo 2028-2032, además de atletas llamados a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La dirigente juvenil expresó el orgullo por los 134 militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas que conforman la delegación, a los que se suman 20 que recibieron su carnet como nuevos militantes durante el acto.

Estévez Echevarría advirtió que las juventudes, y en especial los jóvenes deportistas, son un blanco directo de las más insospechadas formas de subversión por parte de los enemigos de la Revolución, y que no faltarán ofrecimientos, amenazas o cualquier otra forma de instigar el abandono de la misión. Los instó a no olvidar nunca que Cuba es familia, es casa, es madre, y que a las madres no se defraudan. Aseguró que en ellos siempre tendrán a leales hijos de esa tierra sagrada.

Les pidió que cada vez que entonen las notas del himno nacional, lo hagan conscientes de que están haciendo vibrar a toda una nación. Les solicitó mantener en alto la ética deportiva, lucir juego limpio, respetar siempre las reglas y a sus oponentes, rechazar cualquier forma de trampa, dopaje o comportamiento antideportivo, mostrar respeto hacia compañeros de equipo, entrenadores, árbitros, rivales y aficionados, y evitar y combatir cualquier forma de discriminación o intolerancia. Subrayó que los deportistas cubanos no solo son excelentes técnicamente, sino que son formados en Revolución y eso significa poseer valiosas cualidades humanas, capacidad de entrega desmedida y honor a toda prueba.

Reconoció el esfuerzo de los atletas, que han dedicado incontables horas a entrenar, perfeccionar su técnica y fortalecer cuerpo y mente, y les transmitió la confianza del pueblo en que todo ese trabajo y su talento los llevarán a excelentes resultados. Les aseguró que los recibirán con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría.