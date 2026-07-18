Messi en números y la historia de los Mundiales

Se trata hasta la fecha del futbolista con mayor número de rankings liderados en la historia del certamen cuando todavía queda la definición del torneo

Solamente 90 minutos le quedan a una edición de la Copa del Mundo marcada por los récords de Lionel Andrés Messi en cada frente. El argentino ya mira el partido con España con la posibilidad de levantar su segundo gran trofeo de la máxima competición de la FIFA. A la espera de lo que ocurra el domingo en Nueva Jersey, en este momento lidera 13 rankings del torneo.

El pibe de 39 años de edad les está ganando la disputa por la Bota de Oro a Kylian Mbappé (8), Erling Haaland (7) y Harry Kane (6), que son los mejores centrodelanteros del planeta y están en su prime. Ocho gritos sagrados tiene Messi hasta la fecha por cuatro pases de gol que han valido a Argentina para colarse nuevamente en la definición del certamen. Nadie supera en este momento sus 12 contribuciones en goles desde que empezó el torneo con aquel partido entre México y Sudáfrica el pasado 11 de junio.

El pibe de 39 años de edad generó más ocasiones (26) y más chances claras (8) que Michael Olise y Ousmane Dembélé. ¡Ah! Y está a 1 sola asistencia (4) de igualar a Olise como el máximo asistente (5) del torneo.

El pibe de 39 años de edad tiene más regates exitosos (24) que Lamine Yamal (22), Vinicius Júnior (16), Michael Olise (15), Kylian Mbappé (14) y Jude Bellingham (13).

Con 39 años ya en sus piernas, hablamos del futbolista con más tiros de todo el certamen. Unos 34 remates ha intentado Messi y 18 de estos han ido dentro de los tres palos, ítem donde nadie le supera igualmente hasta la fecha.

Sus pases a diferentes jugadores para tiro, 25 en total, también suponen un récord de la vigente edición de la Copa del Mundo del año 2026.

Messi también tiene el liderato en cuanto a los centros precisos se refiere con un total de 21.

Acumula hasta la fecha 44 participaciones en recuperaciones de gol.

Ningún jugador acumula hasta la fecha tantos goles esperados como Messi. Sus 5.3 en esta ecuación también van de la mano con 1.41 en cuanto a asistencias esperadas se refiere, que también le tienen como líder de la clasificación general.

Nadie ha generado más de las 16 faltas que ha recibido Messi a lo largo de todo el certamen.

Tampoco nadie ha superado sus 51 duelos ganados por la posesión del balón.

Todas son marcas donde en este momento nadie le supera en una edición del certamen donde ya se convirtió en el futbolista con más victorias y pases de gol al resto de sus compañeros en la historia de los Mundiales.

Se trata hasta la fecha del futbolista con mayor número de rankings liderados en la historia del certamen cuando todavía queda la definición del torneo.

La edad es solo un número y, si no, que se lo digan a un rosarino que a sus 39 años parece estar viviendo una segunda juventud en todos los sentidos.

(Tomado de Cubadebate)