Díaz-Canel urge acelerar soluciones para jubilados y comunidades vulnerables en La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó este jueves los intercambios con los Consejos de Defensa municipales de La Habana, activados desde inicios de mayo ante la compleja situación que vive el país bajo los graves efectos del recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y el cerco petrolero a la Isla que ya sobrepasa los seis meses.

En esta ocasión estuvo en La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa, acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y evaluó temas como el abasto de agua, la generación de energía, la recogida de desechos sólidos y otros servicios básicos fuertemente afectados.

En los intercambios —que iniciaron el pasado 30 de junio y ya han llegado a nueve de los quince municipios de la capital cubana—, el jefe de Estado se interesó por el cuidado de las personas más vulnerables en las comunidades, y dentro de ello fue enfático en la atención al cobro de los jubilados. Indicó buscar soluciones y agilizar todos los mecanismos para que quienes lo han dado todo por el país reciban a tiempo y sin dificultades lo que les corresponde.

En los tres municipios distinguió buenas experiencias —tanto del sector estatal como del no estatal, y de la vinculación entre ellos— que deben generalizarse con urgencia, en asuntos como la recogida de basura, la atención a vulnerables, el pago a jubilados, entre otros.

Igualmente se interesó en las tres demarcaciones por el trabajo de la Red Juvenil Comunitaria, novedosa experiencia que ha permitido que los jóvenes cubanos se inserten en la solución de los problemas de sus comunidades. Fue informado sobre las actividades deportivas, culturales y de promoción de salud que se han hecho; sobre el vínculo de los muchachos con ancianos que viven solos, con familias vulnerables, y con los jóvenes que no estudian ni trabajan; así como del seguimiento que vienen haciendo al desempeño del Sistema de Atención a las Familias, los conocidos como SAF, donde se brindan alimentos a quienes más lo necesitan.

Díaz-Canel indagó además sobre la atención a los reclamos de la población, habló de la sensibilidad con la que deben ser tratados estos asuntos, y reflexionó sobre la importancia de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana en todas las comunidades.

El jefe de Estado reconoció la organización del trabajo en los municipios, y convocó a seguir enfrentando con optimismo la difícil situación que atraviesa el país, seguros de la victoria.