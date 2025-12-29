Proyectos innovadores contribuirán a estabilidad energética de Cuba

El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este sábado la importancia de invertir en equipos de acumulación de energía, como parte de un amplio Plan de Gobierno.

En un anuncio realizado a través de la red social X, citó a la Unión Eléctrica (UNE), que informó sobre el inicio del montaje del primer contenedor de baterías de un Sistema de Almacenamiento de Energía (BESS, por sus siglas en inglés) en el municipio de Cueto, provincia de Holguín.

Este sistema permitirá el almacenamiento del excedente de energía, al generar durante períodos de baja demanda y garantizará su uso en momentos críticos de alto consumo o durante interrupciones en la generación.

La ejecución de la obra se lleva a cabo en colaboración con la Unión Constructora Militar (UCM) y representa una materialización concreta de los esfuerzos por enfrentar la crisis energética que afecta al país.

Los sistemas BESS son reconocidos por suavizar las fluctuaciones en el suministro de energía y mejorar la fiabilidad de la red eléctrica. Este avance en Cueto forma parte de un plan más amplio que contempla la instalación de tecnologías similares en puntos estratégicos de la nación, lo que refleja un compromiso por aumentar la resiliencia del sistema energético, frente a desafíos tanto internos como externos.

La inversión en tecnología de almacenamiento es considerada fundamental para integrar de manera eficiente fuentes de energía renovable intermitente, tal como la solar y la eólica.

A medida que Cuba busca avanzar hacia una mayor soberanía energética, ello permitirá reducir la vulnerabilidad ante fallas en centrales termoeléctricas, un problema recurrente que ha afectado el servicio eléctrico en varias ocasiones.

El desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía en el archipiélago constituye un paso decisivo hacia la modernización del sector, en línea con los objetivos de sostenibilidad ambiental del país.